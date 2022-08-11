В Черногории отказали Украине в «зачистке» фестиваля от артистов из России Организаторы фестиваля в Черногории отказали Kalush Orchestra в запрете российских музыкантов

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↵Представители фестиваля Sea Dance в Черногории отказались отменять выступления российских музыкантов, сообщается на сайте мероприятия. Ранее участники украинской группы Kalush Orchestra в соцестях призвали «очистить сцену» фестиваля от артистов из России, в частности, от исполнительницы электронной музыки Нины Кравец. Организаторы отметили, что «дискриминация любого человека и артиста на национальном уровне совершенно неприемлема».

Миссия фестиваля всегда заключалась в продвижении мира, единства, любви, мультикультурализма и сотрудничества. Дискриминация любого человека и артиста на национальном уровне совершенно неприемлема. Отмена выступлений артистов только потому, что они приехали из определенной страны, не является правильным путем. Мы уверены, что наша сцена прекрасно подходит для российской звезды Нины Кравец, — заявили организаторы фестиваля.

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем музыкального конкурса «Евровидение — 2022», который проходил в начале мая в Италии. По условиям конкурса, в следующем году мероприятие должно было пройти в стране-победительнице.

Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил провести конкурс в Великобритании. Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC.