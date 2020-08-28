В Черногории оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» Джукановича

https://static.news.ru/photo/76a58972-eb06-11ea-ae32-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правление в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича окончено спустя более чем 30 лет. Об этом после оглашения предварительных экзитполов парламентских выборов (обработано 70% бюллетеней) заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич.

Согласно данным, коалиция «За будущее Черногории» набирает 33,1%, оппозиционное движение «Демократы» — 12,4%, партия URA — 5,3%. Общий результат оппозиции превосходит результат (34,7%) ДПС президента Джукановича, которая правила свыше 30 лет, сообщает РИА Новости.

Конечно, необходимо посчитать каждый голос, но главная победа граждан Черногории — это то, что наконец-то дошло до смены власти. То, что произойдёт после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, — подчеркнул Кнежевич.

Парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Черногории заблокировали оппозиционные порталы и препятствуют публикации данных о явке на парламентских выборах, которая является рекордной. Об этом заявил политолог Владислав Дайкович. Всё это делается потому, что президент Мило Джуканович пытается ограничить получение информации народом, заявил он.