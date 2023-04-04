В Черногории оценили возможность передачи Украине активов россиян Депутат парламента Черногории Кнежевич исключил передачу Украине замороженных активов россиян

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Возможность передачи Украине замороженных в Черногории активов россиян исключена, заявил в интервью «Известиям» глава комитета по безопасности и обороне парламента республики Милан Кнежевич. Он пояснил, что такой шаг будет противоречить законодательству страны.

Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам ЕС. Этого не произойдет в Черногории, — сказал Кнежевич.

Депутат напомнил, что в Черногории заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат 34 гражданам России. По словам парламентария, он направил в Конституционный суд страны запрос об оценке законности такого шага. Кнежевич выразил надежду, что ответ будет дан в течение нескольких недель.

Ранее представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не имеют права распоряжаться замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что на территории страны запрещены любые действия, связанные с использованием замороженных активов, за исключением начисления процентов и списания комиссии.