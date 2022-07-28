В Черногории начали замораживать недвижимость россиян Правительство Черногории: в республике начали замораживать недвижимость россиян

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Черногория начала замораживать недвижимость, которая принадлежит гражданам России. Такой шаг власти страны объяснили соблюдением режима санкций, введённых в отношении Москвы из-за её спецоперации на Украине, подтверждающий действия документ опубликован на сайте правительства республики.

Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич ещё в начале июня предупреждал, что будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России.

Только в прошлом году российские граждане и компании инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн. Из этой суммы вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики, €49,46 млн.

Всего за последние 15 лет россияне вложили в Черногорию минимум €1,5 млрд, это наибольший показатель среди всех стран мира.

Ранее стало известно, что политика властей Черногории в отношении Москвы лишила страну российских туристов. Также по местному бизнесу ударил экономический кризис в мире, который заставил людей отказаться от путешествий. В середине июля на пляже было полно мест. Подобной картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не наблюдалось даже во время бомбардировок Югославии самолётами НАТО.