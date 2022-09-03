В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети

Фото: Соцсети

На Украине в центре Чернигова во время выставки оружия один из представленных «экспонатов» взорвался. Как сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своих соцсетях, в результате инцидента пострадали трое детей, один из них — в тяжелом состоянии.

На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии, — написал Чаус.

Чиновник добавил, что в настоящее время проводится проверка и выясняется, как боевой снаряд попал на выставку. Государственное бюро расследований Украины сообщило о начале расследования по факту ранения гражданских при срабатывании гранатомета на выставке оружия в Чернигове.

Корреспондент черниговского отделения украинского общественного издания «Суспильне» сообщила, что сработал ручной противотанковый гранатомет. Также, по ее данным, пострадали четверо детей и несколько взрослых: они получили различные ранения и контузии.

Ранее в Курской области на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. Отмечалось, что водитель машины не пострадал.