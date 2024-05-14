В Черкасской области Украины прозвучал взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв раздался в Умани Черкасской области в центральной части Украины, сообщил без подробностей портал «Новости. Live». Местные власти ситуацию не комментировали.

Украинские паблики пишут, что в городе была замечена группа беспилотников. По словам очевидцев, было несколько мощных взрывов.

Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Позже сирены сработали в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Сейчас, по данным официального ресурса по оповещению населения Украины, тревожные сигналы в этих регионах отменены.

Эвакуацию населения начали проводить в городах Белополье и Ворожба в Сумской области, заявлял глава местной военной администрации Владимир Артюх. Он предложил желающим выехать из населенных пунктов обратиться к старостам и председателям общин. Чиновник добавил, что эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

Газета The New York Times писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область, чтобы не допустить продвижения российской армии. Отмечается, что украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.