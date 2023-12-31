В Черкасской области Украины прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Черкасской области Украины прогремели взрывы, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся.

Во второй половине дня субботы, 30 декабря, на большей части территории страны была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Сумской области и в Харькове.

По информации губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов. В результате повреждения получили объекты городской инфраструктуры. В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании. По данным местной полиции, есть пострадавшие.

В тот же день украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли на территории Одессы. Власти Одесской областей объявили режим предупреждения об угрозе с воздуха. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по военным целям в Одессе был нанесен ракетный удар. Сообщалось, что столб дыма заметили в районе аэродрома Школьный. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Кроме того, взрывы звучали в Запорожье и Днепре. По данным «Русской Весны», в направлении Днепропетровска могла быть запущена ракета Х-59. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.