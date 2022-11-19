В Чехии Зеленского обвинили в распространении дезинформации Чешский генерал Шедивы заявил, что Зеленский распространил дезинформацию о ЧП в Польше

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший начальник Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был делать заявление про ЧП в Польше, основываясь на недостоверных данных. В итоге украинский лидер «повел дискуссию по неверному пути», отметил генерал в беседе с изданием iROZHLAS.

Необходимо, чтобы украинцы не распространяли еще не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский, — подчеркнул Шедивы.

Генерал считает, что при расследовании инцидента не надо делать поспешных выводов. Напротив, в такой ситуации необходимо действовать «очень осторожно». Так, Шедивы обратил внимание на то, как быстро Варшава сменила риторику, вскоре после инцидента начав аккуратнее подбирать слова в адрес Москвы.

Ранее представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки снарядов ВСУ. В тот день и Украина, и Россия выпустили много ракет, отметил он. По его словам, «все что угодно могло стать результатом этого боя».