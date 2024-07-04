В Чехии заявили об ужесточении правил въезда для россиян Глава МИД Чехии: россиян без биометрического паспорта не пропустят в республику

Фото: Matej Divizna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане России, у которых нет биометрического паспорта, больше не смогут въехать на территорию Чехии, заявил на своей странице в соцсети Х глава МИД республики Ян Липавский. Такое решение властей страны он обосновал требованиями безопасности, в том числе по предотвращению диверсий.

Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для россиян небиометрического паспорта <...> больше не будет достаточно, — написал Липавский.

Ранее в Норвегии заявили, что россиянам будет отказано во въезде на территорию страны в том случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности. Кроме того, гражданам РФ запретили совершать транзитные поездки через Норвегию. Посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе.

До этого стало известно, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища