В Чехии заявили об утере Зеленским позиций на Украине перед Западом

Расчеты Киева в оборонительных действиях на фронте давали надежду Украине и Западу на благополучный исход военной кампании, но затем их страхи по поводу возможной неудачи как в самих ВСУ, так и в украинском обществе материализовались, считает чешский обозреватель Маттиас Мюллер. Журналист полагает, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский теряет позиции, что очевидно уже и для западных партнеров, передает Радио 1.

Мюллер обратил внимание, что не последнюю роль для киевского режима играют трудности президента США Джо Байдена в переговорах с Конгрессом по поводу продолжения оказания военной помощи Киеву. Кроме того, «костью в горле» Зеленского является позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании поддерживать Евросоюзом режим. Мюллер считает, что таким образом оба спонсора Зеленского — Вашингтон и Брюссель — лишают его «подпитки».

6 января Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поводу поставок западных вооружений на Украину. Мероприятие могут назначить на 22 января.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда страна сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно.