В Чехии заявили о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту Президент Чехии Павел: армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил президент Чехии Петр Павел на встрече с лидерами Венгрии Польши и Словакии. По его словам, которые приводит издание Blesk, России потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».

Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к вероятности конфликта высокой интенсивности в Европе, — сказал чешский лидер.

Позицию Павела поддержали венгерский лидер Каталин Новакова и президент Польши Анджей Дуда. Последний заявил, что в его стране уже реализуется программа модернизации армии. По его словам, ЕС необходимо так подготовиться к потенциальной агрессии, «чтобы никому не хотелось нападать».

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в ЕС обсуждается предложение Чехии об ограничении передвижения по территории сообщества российских дипломатов. Это инициативу Прага выдвинула в рамках 12-го пакета санкций, пояснив, что под видом дипломатов в страны Европы из России прибывают сотрудники спецслужб и это осложняет работу европейской контрразведки.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что очередные попытки ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС не выглядят удивительными. Она назвала обсуждение этого вопроса «еще одной русофобской инициативой».