В Чехии заявили, что ЕС обеспечил «Газпрому» рекордные дивиденды Экономист Кованда: нерешительность ЕС в санкциях обеспечит «Газпрому» рекордные дивиденды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чешский экономист Лукаш Кованда заявил, что нерешительная позиция ЕС в вопросе об эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов. Теперь «Роснефть» и «Газпром» смогут выплатить в 2022 году рекордные за всю историю дивиденды, отметил он в колонке, опубликованной изданием iDNES.cz.

До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его. Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года, — считает экономист.

Он добавил, что российский рубль смог укрепиться благодаря объявленному ЕС решению о поэтапном отказе от импорта нефти из России.

Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится, — подчеркнул Кованда.

Ранее стало известно, что обозреватель Клиффорд Краусс в статье, опубликованной New York Times, заявил: поэтапный отказ стран ЕС от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике. При этом доходы Москвы от экспорта данного энергоресурса, с расчётом на которые принималось эмбарго, вряд ли пострадают, отметил он.