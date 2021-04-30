В Чехии заинтересовались поездкой Земана с хозяином склада во Врбетице

https://static.news.ru/photo/3c910b08-a9b5-11eb-877a-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Чешские следователи заинтересовались поездкой президента страны Милоша Земана в 2014 году в Таджикистан. Тогда в сопровождающей лидера делегации был хозяин взорванного склада во Врбетице, владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик — старший. Об этом пишет пражское издание Seznam Zprávy со ссылкой на источник в следствии по делу о взрывах на складе.

Следствие выяснит, как предприниматель попал в делегацию, куда группа отлетела после взрыва и с кем бизнесмен встречался в Таджикистане. Также издание пишет, что в отношении Бернатика-старшего и его сына существуют подозрения, что они якобы помогли агентам ГРУ пробраться на склады. Факт расследования уже подтвердил юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш, а также представитель правоохранительных органов. Бизнесмен и сотрудник его компании отказались комментировать поездку в Таджикистан.

Журналисты полагают, что Бернатик-старший встречался с генералом таджикских пограничных войск Радшабали Рахмоналином. Мужчины уже давно знакомы. Прежде бизнесмен много раз обращался за разрешением для поставки в Таджикистан оружия. Как говорят источники издания, генерал отправил Бернатику письмо с просьбой допустить на склады двух людей, представленных инспекторами по оружию. Одного из них впоследствии опознали как Анатолия Чепигу. Он использовал таджикский паспорт в ходе поездки в Чехию. В документе указывалось имя Руслана Табарова. Чепига по-прежнему считается одним из организаторов взрывов.

Через несколько дней Бернатик получил ещё одно письмо. В нём уточнялись данные агентов и даты, когда они прибудут на склады.

В настоящее время следствие по делу во Врбетице работает с версией о том, что российские агенты использовали поездку президента [в Таджикистан] для того, чтобы [генерал] Рахмоналин и Петр Бернатик — старший могли договориться. Фактом является то, что спустя 6 дней после возвращения самолёта с делегацией в Прагу во Врбетице произошёл второй взрыв, — говорится в материале пражского издания.

17 апреля Прага заявила, что взрыв на складе боеприпасов устроили представители российских спецслужб. На фоне этих обвинений отношения между странами резко ухудшились, произошла взаимная высылка дипломатов. Кроме того, Росатом был исключён из тендера на строительство нового блока АЭС «Дукованы». Политолог Наталья Елисеева считает, что теперь вместо российской компании в тендере сможет участвовать фирма из США, которая надеется стать монополистом на атомном рынке Чехии.

Чешский президент Милош Земан рассказал, что существует две версии событий: либо взрыв произошёл из-за непрофессионального обращения с содержимым складов со стороны работников, либо к инциденту привела деятельность иностранных спецслужб. Глава Минюста страны Мария Бенешева заявила, что появилась и третья версия. Данные о расследовании пока засекречены.