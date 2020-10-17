В Чехии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19

В Чешской Республике за последние сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом.
За последние 24 часа в стране выявили 11,1 тысячи новых пациентов. Это на 1,4 тысячи больше, чем днём ранее, сообщает «Интерфакс».
В Чехии отмечаются рекордные темпы распространения коронавируса третий день подряд. Всего в стране с начала пандемии были выявлены 160,1 тысячи заражённых, жертвами инфекции стали 1,2 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более половины жителей Бразилии заявили о готовности привиться российской вакциной от COVID-19.