В Чехии зафиксировали усиление антисемитизма

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В Чехии зафиксировали усиление антисемитизма в 2021 году, сообщает EADaily со ссылкой на Федерацию еврейских общин республики. В стране зарегистрировали 1128 случаев антисемитской направленности, что на 29% или 254 инцидента больше, чем в прошлом году.

Чаще всего это ненавистные высказывания в Интернете. Насильственные же действия из-за антисемитских взглядов в Чехии редки, в 2021 году такое произошло лишь однажды. При этом ранее Чехия считалась страной, где нет связанных с антисемитизмом проблем.

8 мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале усомнился в том, что Европа после Второй мировой войны прошла денацификацию. Он обвинил Запад в лицемерии, отметив, что Гитлер и гауляйтер Судет в других чешских городах до сих пор «пользуются почестями», которых намерены лишить советского маршала Ивана Конева.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацистской идеологии на Украине. Дипломат подчеркнула, что Тель-Авив потребовал извинений от России за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты — евреи». При этом, по её словам, у израильтян не вызывает возмущения «процветающий неонацизм» на Украине.