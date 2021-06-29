Первый случай лямбда-штамма коронавируса обнаружили в Чехии, сообщила входящая в систему Министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.
По данным ведомства, также в Чехии выявлены 120 случаев заболевания штаммом «дельта», который распространяется в Праге.
Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления [в Чехии] опасного лямбда-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, — говорится на сайте лаборатории.
Ранее врачи