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Российские истребители создали опасную ситуацию для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. Ведомство опубликовало специальное заявление в связи с инцидентом.

Там отметили, что российские истребители пролетели слишком близко к голландскому фрегату. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма, — заявили в Минобороны Нидерландов. Подчёркивается,...