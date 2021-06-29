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Европа

Лямбда-штамм коронавируса обнаружили в Чехии

20:07, 29 июня 2021
Фото: Vojtech Vlk/CTK/Global Look Press

Первый случай лямбда-штамма коронавируса обнаружили в Чехии, сообщила входящая в систему Министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

По данным ведомства, также в Чехии выявлены 120 случаев заболевания штаммом «дельта», который распространяется в Праге.

Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления [в Чехии] опасного лямбда-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, — говорится на сайте лаборатории.

Ранее врачи перечислили симптомы лямбда-штамма, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. До этого эксперты ВОЗ внесли четыре мутации коронавируса в список штаммов, вызывающих озабоченность: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний продолжает мутировать.

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