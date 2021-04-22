«Нам бы такого президента»: Жители Чехии оценили послание Путина

https://static.news.ru/photo/b53a8828-a38d-11eb-897f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Читатели чешских СМИ высоко оценили послание президента России Владимира Путину Федеральному собранию. При этом отдельные комментаторы всё же обиделись на российского лидера, приняв на свой счёт слова о Шерхане и Табаки.

Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы? Они так же смотрели на нас после 1948 и 1968 годов? У нас нет права выражать собственное мнение? — задался вопросом Peter Gerlich в комментариях к материалу, опубликованному в издании IDNES.

Другой пользователь наоборот восхитился российским лидером, отметив, что он защищает интересы государства. Многие отметили, что при Путине значительно выросло благосостояние российских граждан.

Правильно, ВВП, вот правильный президент, защищает интересы своего народа и своей страны, нам бы такого, — написал Michal Novotny.

Ранее читатели французского издание Le Figaro с восторгом отреагировали на речь Путина. При этом некоторые отметили что отдельные высказывания содержат закономерный ультиматум европейским коллегам.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал странам Запада не переступать «красную черту» в отношениях с РФ. По словам главы государства, у РФ есть национальные интересы, которые она будет твёрдо отстаивать в рамках международного права. Те же, кто отказывается принимать этот факт, увидят, что Россия найдёт путь отстоять свои интересы.