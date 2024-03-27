В Чехии введены санкции против Медведчука Чехия ввела санкции против Медведчука за пророссийскую пропаганду

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, портала Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского, передает ТАСС. Кабмин страны принял решение о включении данных лиц в санкционный перечень с целью противодействия «пророссийской сети».

Мы решили расширить национальный санкционный список, внеся в него три субъекта — два физических лица и одно юридическое лицо<...> Деятельность этой группы вышла за границы Чехии, она [развивается] и в направлении Европарламента, — сообщил Фиала.

Ранее Медведчук писал, что Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.