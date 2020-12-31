В Чехии второй день подряд зафиксирован рекорд по числу заражений COVID-19

В Чехии второй день подряд фиксируется рекордное за сутки число новых больных коронавирусом.

Как сообщили в минздраве страны, за последние сутки вирус выявлен у 16 939 человек. Также наивысшим за время пандемии стал положительный показатель от числа проведённых тестов — почти 52%.

В настоящее время в Чехии инфицированы 114 500 человек, из них 5893 госпитализированы, в том числе 845 находятся в тяжёлом состоянии. Всего в республике заразились 718,6 тысячи человек, выздоровели 592,5 тысячи, скончались 11 580 человек, пишет РИА Новости.

22 декабря власти Чехии ввели пятый максимальный уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты с 27 декабря. Будут функционировать только аптеки, службы сбыта и магазины бытовых товаров.