В Чехии второй день подряд зафиксирован рекорд по числу заражений COVID-19

В Чехии второй день подряд фиксируется рекордное за сутки число новых больных коронавирусом.
Как сообщили в минздраве страны, за последние сутки вирус выявлен у 16 939 человек. Также наивысшим за время пандемии стал положительный показатель от числа проведённых тестов — почти 52%.
В настоящее время в Чехии инфицированы 114 500 человек, из них 5893 госпитализированы, в том числе 845 находятся в тяжёлом состоянии. Всего в республике заразились 718,6 тысячи человек, выздоровели 592,5 тысячи, скончались 11 580 человек,
22 декабря власти Чехии ввели пятый максимальный уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты с 27 декабря. Будут функционировать только аптеки, службы сбыта и магазины бытовых товаров.
Граждане не смогут собираться группами более двух человек. Исключение сделано только для членов одной семьи. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, ранее он начинался с 23:00.
Действие режима чрезвычайной ситуации продлится до 22 января 2021 года.
Как писал NEWS.ru, 27 декабря в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Процедура транслировалась по местному телевидению. Одновременно с председателем правительства прививку получил министр здравоохранения республики Ян Блатны.