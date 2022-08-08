В Чехии второй день не выдают визы беженцам из Украины МВД Чехии: второй день беженцам из Украины не выдаются визы

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За прошедшие выходные, 6 и 7 августа, Чехия не предоставила беженцам Украины ни одной специальной визы, дающей право получить временное убежище в республике. Как сообщило на своем сайте Министерство внутренних дел страны, число обращающихся за этим документом в последние недели снизилось.

По данным МВД, 5 августа, республика выдала 803 специальные визы, действующие один год. В ведомстве отметили, что в выходные за предоставлением таких документов обращается намного меньше беженцев, чем в будни.

Всего с 24 февраля Чехия предоставила беженцам с Украины 407 528 подобных виз. Согласно статистике МВД, около половины из них — дети, а три четверти взрослых — женщины.