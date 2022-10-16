В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС «Дукованы»

Фото: ALEX HALADA / www.imago-images.de / Global Look Press

В Чехии внепланово отключили от сети второй энергоблок АЭС «Дукованы», сообщил пресс-секретарь станции Иржи Бездек. По его словам, при осмотре реактора энергетики зафиксировали нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Он добавил, что причиной отключения стала неисправность главного запорного клапана, пишут «Известия».

Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования, — рассказал Бездек.

В пресс-службе указали на то, что первый и четвертый блоки АЭС работают без перебоев, а на третьем энергоблоке организована плановая замена топлива.

Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодаре, перешла на работу по российским стандартам, сообщил ранее глава администрации города Александр Волга. Он пояснил, что ЗАЭС стала частью компании «Росэнергоатом» и перешла под юрисдикцию РФ.

Волга добавил, что заработная плата сотрудникам ЗАЭС будет перечисляться из РФ. Накануне Волга заявил, что Украина прекратила подачу электроэнергии, с помощью которой обеспечивалась работа Запорожской АЭС. По его словам, станция перешла на резервные источники энергии.