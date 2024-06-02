В Чехии удар молнии едва не убил 15 человек 15 посетителей дворцового парка в Либереце пострадали от удара молнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Либерец на севере Чехии 15 человек получили травмы в результате удара молнии о землю. В числе пострадавших – пятеро детей, сообщает пресс-служба полиции республики в социальной сети Х.

Происшествие случилось в городском дворцовом парке. На место прибыли экстренные службы, в том числе спасатели на вертолетах. Некоторых пострадавших в результате удара пришлось реанимировать. Все они были доставлены в больницу.

Ранее в Ленинградской области женщина погибла в результате короткого замыкания из-за дождя. Дачница приводила в порядок газон и не спешила спрятаться от ненастной погоды. Неожиданно в электрической косе произошло короткое замыкание, и женщину поразило током. От травм она скончалась на месте. В Балашихе во время непогоды молния ударила в мужчину, который шел по тротуару под зонтом. Он упал замертво.

По словам профессора РТУ МИРЭА Романа Шамина, если гроза застала в поле, следует лечь на землю и ни в коем случае не раскрывать зонт. Также опасно находится на возвышенности и прятаться под стоящими отдельно столбами и деревьями.