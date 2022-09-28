В Чехии требуют решить вопрос с импортом российского газа Readovka: тысячи жителей Праги требуют от властей отказаться от санкций против РФ и заключить соглашение на импорт газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Массовые акции протеста против политики правительства, возглавляемого Петром Фиалой, проходят в Чехии, сообщает Telegram-канал Readovka. Митинги проходят под лозунгом «Чехия на первом месте!», звучат требования заключения прямых соглашений с РФ на поставку газа.

В числе главных требований недовольного народа Чехии: отставка нынешнего правительства, которое возглавляет премьер-министр Петр Фиала, отказ от антироссийских санкций и налаживание договоренностей об импорте российского газа, — сообщает издание.

Это, по мнению митингующих, приведет к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов. Они также отвергли возможность перехода страны в расчеты на евро и настаивают на военном нейтралитете Чехии.

Ранее Петр Фиала заявил, что правительство страны на специальном заседании приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения. Глава чешского кабмина добавил, что ограничения будут также действовать для ряда государственных учреждений, включая школы, а также для индивидуальных предпринимателей. Фиала отметил, что жители страны будут платить 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час