В Чехии состоится крупнейшая в истории страны забастовка

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Профсоюзы Чехии запланировали забастовку на понедельник, 27 ноября, которая, по словам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы, станет самой масштабной в истории страны, передает РИА Новости. По его словам, акция охватит сотни предприятий и фирм с участием около миллиона работников, а также персонал 70% начальных и средних школ.

Судя по имеющейся у нас информации, намеченная на 27 ноября забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии. В ней намерены принять участие около миллиона работников предприятий и фирм, а также 70% персонала начальных и средних школ. Цель забастовки — заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если они [министры] думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже, — заявил Стршедулы.

Основное негодование профсоюзов вызвал недавно принятый парламентом и подписанный президентом пакет мер по улучшению государственных финансов, включающий сокращение государственных пособий, отмену налоговых льгот, повышение НДС на некоторые товары и услуги, а также изменения в системе выплаты пенсий и другие серьезные шаги. Профсоюзы и оппозиция считают, что эти реформы приведут к росту инфляции, негативно отразятся на экономике и ухудшат уровень жизни граждан.

Ранее американская гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) на своем официальном сайте объявила, что продолжавшаяся 118 дней забастовка завершилась. В гильдии уточнили, что в настоящий момент все места пикетов закрыты. В сообщении также указано, что SAG-AFTRA заключила контракт, который позволит членам гильдии построить крепкую и достойную карьеру. Эти и другие соглашения передадут в национальный совет профсоюза для окончательного утверждения.