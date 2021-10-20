В Чехии решили провести ревизию отношений с РФ

Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая создаётся силами пяти либеральных партий, будет соответствовать традициям первого президента самостоятельной республики Вацлава Гавела. Член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак пояснил, что акцент властей будет сделан на права человека и гражданское общество, а также пересмотр отношений с Россией и Китаем, сообщает РИА Новости.

В готовящемся документе подчёркивается приоритет двусторонних отношений прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнёрстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР, — отметил Дворжак.

Политик, претендующий на пост главы МИД в новом правительстве, добавил, что коалиция намерена принять так называемый закон Магнитского.

Готовящаяся программа предусматривает также предотвращение доступа «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. При этом будет выполнено требование НАТО об увеличении расходов на оборону. К 2025 году они должны составить 2% ВВП, подчеркнул Дворжак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, прошедшие 9 октября. Она набрала 27,7% голосов. Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%. Политическая сила во главе с премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем набрала 27,1%. Глава правительства сразу признал поражение.