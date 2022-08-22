В Чехии рассказали о договоренностях с ЕС по Украине Премьер-министр Чехии раскрыл договоренность с Евросоюзом по Украине

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна совместно с европейскими партнерами планирует помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. По словам главы правительства, в настоящее время идут переговоры с Киевом по этому вопросу. Он добавил, что Прага продолжить поставлять на Украину военную технику, пишет РИА Новости.

Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни, — рассказал Фиала.

Политик также подчеркнул, что Чехия продолжить поддерживать Киев дипломатическим путем.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для американского еженедельного новостного журнала Newsweek ранее написал, что власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Он сыронизировал, что испанцы овладели искусством дипломатии настолько хорошо, что могут обещать многое, а выполнять малое. Публицист отметил, что с такими союзниками по НАТО «враги не нужны». По его словам, Испания уходит от своих обязательств «тайком».