В Чехии рассказали, кто может стать посредником в урегулировании на Украине Минобороны Чехии: посредником в урегулировании на Украине может выступить любая страна

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Министр обороны Чехии Яна Чернохова

Посредником в урегулировании ситуации на Украине может выступить любая страна, заявила на Чешском ТВ глава минобороны республики Яна Чернохова. Она призвала как можно скорее положить конец боевым действиям. В качестве посредника на переговорах она предложила Китай, а также заверила, что НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России «не обострилась еще больше».

Неважно, кто является посредником на переговорах — Запад или страны, которые могут быть близки к России. Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России. Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется кто-то, кто будет на это способен, я ему зааплодирую, — сказала Чернохова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что план Пекина по урегулированию конфликта на Украине не поставлен на паузу, однако некоторые его положения на текущий момент нереализуемы. По его словам, этому препятствуют западные кураторы и командиры.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.