Внутриполитические решения президента Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией, говорится в статье обозревателя чешской газеты Časopis Argument Эдуарда Хмелара. Журналист пояснил, что сопряженный с политическими преследованиями демонтаж демократических институтов подталкивает украинцев к сотрудничеству с Россией. США и ЕС же смотрят на это сквозь пальцы.