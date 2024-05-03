В Чехии раскрыли свое отношение к военнообязанным беженцам с Украины Глава МИД Чехии Липавский: Прага не поддерживает уклонистов с Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ян Липавский

Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не тех, кто уклоняется от военного призыва на родине, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, сообщает портал novinky.cz. При этом он подчеркнул, что у Праги ограниченные возможности по вопросу возвращения граждан призывного возраста на Украину.

Чехия длительное время поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от установленной законом призывной обязанности, — сказал министр.

По данным портала, всего в Чехии находится около 95 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет с гражданством Украины. Опрошенные юристы считают, что действующие чешские законы не предусматривают возможность принудительного возвращения призывников на Украину.

Ранее пограничная полиция Молдавии задержала на границе группу из шести граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. Украинцы рассказали, что каждый из них заплатил организаторам незаконного перехода границы по $4 тысячи. Патруль Токузского сектора пограничной полиции заметил группу украинцев во время дежурства на границе.

В конце апреля МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину.