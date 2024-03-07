В Чехии раскрыли огромные проблемы ВСУ после потери Авдеевки Корреспондент SZ Новак заявил о тяжелом положении ВСУ после потери Авдеевки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении после потери позиций в Авдеевке, заявил корреспондент чешского издания Swznam zprávy Ян Новак. По его словам, огромной проблемой украинских войск является нехватка боеприпасов и беспилотников.

Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов, — сообщил Новак.

Журналист посетил зону боевых действий и побывал в 10 км от линии фронта. Он рассказал, что ВСУ еще испытывают нехватку беспилотных летательных аппаратов. Новак подчеркнул, что украинских бойцов также беспокоят российские дроны, которые благодаря тепловизионному изображению «видят» даже ночью. Это, как подчеркнул репортер, может затруднить эвакуацию раненых украинских военных.

Депутат Верховной рады Роман Костенко ранее заявил, что главной проблемой ВСУ при отступлении из Авдеевки стали неподготовленные для обороны позиции. Он подчеркнул, что войскам было трудно переходить к оборонительным действиям. По его словам, российские военные подгоняли и выбивали из населенных пунктов отступающие украинские войска, находившиеся в наиболее уязвимом положении. Костенко считает, что сейчас главной задачей ВСУ является стабилизация обстановки на переднем крае боевых действий.