В Чехии раскрыли, как изменятся отношения России и США при Трампе Президент Чехии Павел указал на возможность сделки Трампа с Путиным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В случае, если бывший американский лидер Дональд Трамп вновь станет президентом США, он может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью Чешскому радио глава республики Петр Павел. По его словам, сделка может оказаться невыгодной и для Украины, и для Европы, и к этому необходимо подготовиться.

Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединенные Штаты как союзника. Но мы должны признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому, и что это может иметь определенные последствия, — добавил Павел.

До этого Трамп упомянул Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером. Для США «это хорошо, а не плохо», подчеркнул кандидат в президенты.

Кроме того, Трамп пообещал достичь мирного разрешения конфликта на Украине сразу после своей возможной инаугурации в текущем году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что в Кремле не имеют представления о том, как эти предвыборные обещания могут быть реализованы, поскольку никаких контактов с политиком не было.