В Чехии раскрыли данные о запасах газа Чешский министр Сикела: газохранилища страны заполнены на 99,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовые хранилища Чехии заполнены на 99,9%, сообщает EADaily со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли страны Йозефа Сикелы. По словам главы чешского ведомства, запасы газа достигли «рекордно высокого уровня».

Как уточнил Сикела, в хранилища республики на сегодняшний день закачано 3,455 млрд кубометров газа. По словам министра, более высокое по сравнению с предыдущими годами заполнение хранилищ стало возможным в том числе благодаря снижению потребления.

В этом году по сравнению с прошлым годом мы уже сэкономили 700 млн кубометров газа, — отметил глава Минпромторга Чехии.

Издание напоминает, что ранее Чехия практически полностью обеспечивалась газом благодаря поставкам из России, однако после начала СВО официальная Прага взяла курс на отказ от российских энергоресурсов, сделав основной упор на импорт сжиженного природного газа (СПГ). При этом, как отмечает издание, по некоторым данным, значительная часть СПГ, поступающего в республику, все равно имеет российское происхождение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления на экономической конференции в Берлине, что отказ его страны от российского газа является причиной для гордости. По словам Шольца, Германия смогла заменить около 50% всего импорта газа.