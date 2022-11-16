В Чехии проголосовали за резолюцию о «террористическом режиме» в России Чешское ТВ: депутаты парламента приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

Фото: Stephan Schulz/imagebroker.com/Global Look Press

Прага, Чехия

Палата депутатов чешского парламента приняла вечером 15 ноября резолюцию о «террористическом режиме» в России. За документ отдали голоса 129 из 159 присутствовавших на заседании депутатов, сообщает Чешское ТВ.

В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим, — процитировал телеканал резолюцию.

В документе осуждаются «атаки на гражданское население Украины» со стороны России, удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также прошедшие на освобожденных территориях референдумы о присоединении к России четырех регионов.

При голосовании в парламенте Чехии против принятия резолюции выступили все 14 представителей движения «Свобода и прямая демократия». Еще 16 депутатов, проголосовавших против, представляют другие фракции.

Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом.

Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии депутаты намерены проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством». Предполагается, что это произойдет в Страсбурге 21 ноября.