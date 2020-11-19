В Чехии продлили режим ЧС

https://static.news.ru/photo/55f434c8-2a97-11eb-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/Global Look Press

Нижняя палата парламента Чехии (Палата депутатов) приняла решение о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, который истекал 20 ноября.

Соответствующий режим будет действовать до 12 декабря. Процесс голосования транслировался на телеканале Ceska Televize.

Палата депутатов утвердила продление режима ЧС до 24:00 12 декабря (по местному времени, 02:00 13 декабря по Москве. — NEWS.ru) 2020 года, — сообщил председатель парламента.

Решение поддержали 56 депутатов из 103, против проголосовали 42 парламентария.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Как писал NEWS.ru, ранее Пражский городской суд отменил распоряжение местного Минздрава, согласно которому граждане с 21 октября обязаны носить маски на улице. Суд счёл, что для реализации этой меры отсутствуют «конкретные, понятные и подтверждённые обоснования, на основании которых необходимо было бы настаивать на обязательном ношении средств охраны дыхательных путей в данном масштабе».