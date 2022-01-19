В Чехии призвали начать ревизию отношений с Россией

Председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер обратился к правительству с призывом начать ревизию отношений с Россией. Он также порекомендовал кабмину не забывать добиваться извинений, компенсаций и соблюдения договоров от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией, — заявил Фишер.

При этом он назвал задачу отважной, а также отметил, что это процесс на долгую перспективу.

Ранее бывший директор информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин заявил, что Россия ожидает со стороны Чехии инициативы по восстановлению отношений между странами. Он связал это с тем, что российские дипломаты считают виновной в их ухудшении именно чешскую сторону.

Эксперт напомнил про взрыв на военных складах во Врбетице в 2014 году, ответственность за которые Прага в 2021 году возложила на Кремль. Он добавил, что в случае инициативы от Чехии отношения могут сдвинуться «с нулевой точки» — Россия откликнется, так как заинтересована в этом.