Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша. Главу Кабмина обвиняли в том, что он причастен к финансовым махинациям в одной из принадлежавших ему фирм «Гнездо аиста».
Об этом сообщило в эфире Чешское радио. Речь шла о финансовых дотациях из фондов Евросоюза. Премьера подозревали в организации схемы незаконного присвоения двух млн евро.
Расследование велось в течение четырёх лет. Прокурор Ярослав Шарох также принял решение прекратить следственные действия в отношении родственников и ближайших соратников Бабиша.
При этом следственные органы могут оспорить решение о закрытии дела в высших юридических инстанциях Чехии, было сказано в эфире радиостанции.
В июне 2019 года около 250 тысяч протестующих в Праге потребовали отставки премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша. В митинге кроме жителей столицы страны участвовали гости из многих других городов, писал News.ru.