https://static.news.ru/photo/9830dd24-cd59-11e9-9bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша. Главу Кабмина обвиняли в том, что он причастен к финансовым махинациям в одной из принадлежавших ему фирм «Гнездо аиста».

Об этом сообщило в эфире Чешское радио. Речь шла о финансовых дотациях из фондов Евросоюза. Премьера подозревали в организации схемы незаконного присвоения двух млн евро.

Расследование велось в течение четырёх лет. Прокурор Ярослав Шарох также принял решение прекратить следственные действия в отношении родственников и ближайших соратников Бабиша.

При этом следственные органы могут оспорить решение о закрытии дела в высших юридических инстанциях Чехии, было сказано в эфире радиостанции.

В июне 2019 года около 250 тысяч протестующих в Праге потребовали отставки премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша. В митинге кроме жителей столицы страны участвовали гости из многих других городов, писал News.ru.