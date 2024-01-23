В центре Парижа прошла акция протеста против ОИ-2024 Профсоюз CGT устроил протест против ОИ-2024 возле мэрии Парижа под гимн СССР

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Активисты провели манифестацию против летних Олимпийских игр 2024 года под гимн СССР у здания мэрии Парижа. Несколько десятков людей с флагами профсоюза CGT и «Сила рабочих» (FO) собрались в центре города и начали проигрывать гимн СССР со словами, написал в Twitter (Х) депутат городского совета Орельян Верон.

Без агентов общественных служб Олимпиады не будет! У мэрии есть иные рычаги в плане дополнительного найма, распределения времени работы и премий за сверхурочную работу, что позволило бы нам справиться с растущей инфляцией и улучшить условия нашего труда, — говорится в коммюнике протестующих.

По словам активистов, условия труда для сотрудников городских служб во время Олимпиады будут оскорбительными. При этом за переработки им предложили замену десяти дней отпуска на выплаты и футболки с эмблемой Олимпийских игр 2024.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта. Он также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности Игр.