В Чехии предрекли жесткие меры Евросоюза против сайта Voice of Europe Замглавы ЕК Юрова: Евросоюз внесет в санкционный список сайт Voice of Europe

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз пополнит разрабатываемый санкционный список сайтом Voice of Europe, информирует портал denikn.cz со ссылкой на замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веру Юрову. По данным чешских спецслужб, платформа якобы продвигала интересы России. О каком именно списке ограничений идет речь в публикации не уточняется.

Для того чтобы чешское предложение продвинулось вперед, необходимо единогласное согласие всех 27 государств-членов. Но в этом была проблема, — отметили журналисты.

Чешские спецслужбы уверены, что сайт якобы стремился воздействовать на европейских политиков и продвигал интересы российской стороны, пытаясь «повлиять на предстоящие выборы в Европарламент».

27 марта премьер-министр республики Петр Фиала сообщил, что страна расширила национальный санкционный список. Власти внесли в него политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и зарегистрированную в Чехии компанию Voice of Europe. Прага добивается включения этих физлиц в общий список антироссийских рестрикций ЕС. Юрова, по данным портала, не знает, будут ли включены Медведчук и Марчевский в соответствующий реестр.

В Турции ранее осудили односторонние санкции Запада в отношении России. В парламенте республики отметили, что Анкара активно работает над урегулированием украинского конфликта и настаивает на проведении переговоров между Москвой и Киевом.