В Чехии предрекли заморозку конфликта на Украине Премьер Чехии Фиала: конфликт на Украине заморозят из-за отсутствия успехов ВСУ

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look press

Петр Фиала

Конфликт на Украине могут заморозить из-за отсутствия успехов ВСУ в ходе контрнаступления, сообщил Politico премьер-министр Чехии Петр Фиала. Тем не менее, по его словам, Запад продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики, и их становится все меньше и меньше, — отмечает политик.

Он добавил, что успехи российских военных вызывают сильную обеспокоенность у чешских властей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине может закончиться, если там установить устойчивый мир с соблюдением суверенитета этой страны и международного права. По его словам, Париж продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву и посодействует восстановлению страны.

До этого он заявил, что после завершения украинского конфликта в ЕС должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран Европы. Он напомнил о своих заявлениях от 2019 года, когда говорил, что «Европа стала объектом, а не субъектом мировой политики» в контексте соглашений о ракетах средней и меньшей дальности и о стратегических вооружениях между РФ и США. Президент Франции считает, что из-за приостановки соблюдения соглашений, которые европейские cтраны не подписывали, Европа оказалась между двух огней без возмoжности влиять на происходящее.