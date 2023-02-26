В Чехии назвали способ завершить конфликт на Украине Политолог Крейчи: Украина может завершить конфликт с Россией только путем уступки территорий

Фото: Министерства обороны Украины

Украине следует пойти на уступку территорий, чтобы завершить конфликт с Россией, заявил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью Parlamentni listy. По его мнению, это вариант является для Киева единственным вариантом разрешения кризиса.

Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят, — сказал эксперт.

Политолог добавил, что украинский конфликт изменил мир, а введенные Евросоюзом из-за него санкции против России вредят самому сообществу. Он выразил надежду на то, что боевые действия завершатся в 2023 году.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал нонсенсом идею об уступке территорий России. По его словам, реализация такого плана означала бы капитуляцию Украины и победу России.

Зеленский, в свою очередь, назвал главным условием для восстановления мира на Украине возвращение Крыма под контроль Киева. Он также сообщил, что ВСУ ведут подготовку к возвращению полуострова военным путем и добавил, что Украина морально готова к этому.