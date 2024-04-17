В Чехии пообещали передать Украине 1,5 млн снарядов Премьер Чехии Фиала: Украине передадут 1,5 млн снарядов в 2024 году

Фото: МО Украины

Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 млн артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, этому способствует 20 стран.

Я рад, что к настоящему времени к нашей инициативе присоединились 20 стран — от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем теперь предоставить 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев, — заявил Фиала.

Ранее стало известно, что правительство Канады в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд). Минфин страны отметил, что власти также предоставят Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд), уточнили в ведомстве.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 миллионов. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан указал, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения запасов вооружений ВСУ.