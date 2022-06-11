В Чехии подтвердили информацию о гибели добровольца в Донбассе Глава МИД Чехии подтвердил гибель добровольца в Донбассе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил информацию о гибели чешского добровольца, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины, пишет ČTK. Ранее на сайте газеты Mladá fronta DNES сообщалось, что военнослужащий Чехии Михале Й. по кличке Испанец погиб во время боевых столкновений 10 июня. Сотрудники издания уточнили, что военный стал первым погибшим на Украине гражданином Чехии после начала СВО.

Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области, — заявил Липавский.

Ранее в газете Bild сообщили, что немецкий боевик по прозвищу Танк убит на Украине. По информации таблоида, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К., получившем свое прозвище за физические данные. Издание также приводит слова сослуживца погибшего о том, что их часть располагалась на востоке Украины близ Харькова. Он рассказал, что места дислокации иностранных наемников регулярно просматривали российские дроны.

Ранее во время боев в Харьковской области погибли еще четверо бойцов Иностранного легиона Украины, сообщил пресс-секретарь объединения Дамьен Магру. Он подчеркнул, что память о них будет жить в легионе, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «сердцах украинского народа».