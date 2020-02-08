https://static.news.ru/photo/0d61d530-4b77-11ea-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prycek Vladimir/CTK/Global Look Press

Двухэтажный автобус перевернулся в Чехии у города Лоуны. В результате ДТП пострадал один подросток.

Представитель национальной службы скорой помощи Прокоп Воленик сообщил, что в автобусе следовали 58 учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, которых сопровождали 11 взрослых. Они направлялись на один из горнолыжных курортов Австрии.

Один из подростков получил тяжёлые травмы и был доставлен в пражскую больницу «Мотол», — цитирует его ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за того, что водитель не смог справиться с управлением. В результате автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся.

Отмечается, что россиян среди пострадавших нет. Эту информацию консульскому отделу дипломатического представительства предоставила полиция республики.

Ранее под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами, два человека погибли и 19 пострадали, писал NEWS.ru.