В Чехии по ошибке уничтожили секретные документы о взрывах во Врбетице

Администрация чешского президента Милоша Земана сообщила, что секретные документы, в которых содержалась отчётная информация о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, были ошибочно уничтожены. В числе подозреваемых в этих взрывах фигурировали российские спецслужбы — агенты Главного разведуправления Генштаба РФ, их инициалы были указаны в документах, сообщило 29 января Чешское радио.

Об уничтожении секретных отчётов стало известно около недели назад после запроса полиции у администрации президента проверки этих документов, присланных туда 7 апреля 2021 года. Запрос поступил с целью исследовать секретную документацию на наличие отпечатков пальцев лиц, которым запрещено прикасаться к этим документам. Полицейские получили ответ, что документов больше нет — они были по ошибке уничтожены вместе с другой документацией, подлежащей уничтожению ввиду истекшего срока хранения.

Сообщается, что документы о взрывах на военных складах были уничтожены вместе с 500 остальными документами в конце 2021 года. За этим процессом наблюдала специальная комиссия.

По словам источника, полиция проведёт проверку о возможных нарушениях чешского законодательства со стороны сотрудников администрации президента.

Накануне стало известно, что в деле о взрывах 2014 года появилась новая фигура в лице Николая Шапошникова, который проживает в Греции. Он ранее проходил службу в Вооружённых силах РФ. Сообщается, что Шапошников тесно сотрудничал с компанией Imex Group, которая арендовала склады. Следствие полагает, что он мог взаимодействовать с двумя россиянами, фигурантами дела, которые обвиняются в размещении взрывчатки на этих складах. Шапошников через адвоката отрицал какой-либо контакт с сотрудниками спецслужб РФ.

В конце 2014 прогремели два крупных взрыва на складах в чешской деревне Врбетице. Первый взрыв случился 16 октября, в ходе которого взорвались 50 тонн боеприпасов и который привёл к смерти двух сотрудников Imex Group. Второй — 3 декабря на объекте, в котором складировалось 13 тонн взрывчатки. В результате взрывов были эвакуированы жители близлежащих сёл.

Ранее председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер обратился к правительству с призывом начать ревизию отношений с Россией. Он также порекомендовал кабмину не забывать добиваться извинений, компенсаций и соблюдения договоров от Москвы.