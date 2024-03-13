В Чехии раскрыли, когда Киев получит боеприпасы в рамках новой инициативы Советник премьера Чехии: Киев может получить первые боеприпасы в июне

Фото: МО Украины

Первые артиллерийские снаряды, закупленные Евросоюзом по чешской инициативе, могут передать Украине уже в июне, заявил изданию Euractiv советник премьера Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр. Он отказался раскрывать у кого боеприпасы были куплены, однако пояснил, что инициатива предполагает их закупку по всему миру «по разумной цене и разумному качеству».

Обещанные деньги должны поступить, должны быть заключены контракты. В тот момент, когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель чтобы доставить их (снаряды.— NEWS.ru) на Украину. Поставки могут начаться с июня, — сказал Пояр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что западным странам необходимо отказаться от идеи отправки войск на Украину. По мнению политика, вместо этого им следует продолжать оказывать финансовую поддержку и поставлять оружие для армии страны.

В феврале военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины получают оружие от 50 стран мира, однако они могут получить дальнобойные ракеты только у высокоразвитых стран. По его словам, такие вооружения имеются у Германии, Франции, Великобритании, США, а также у Италии. Однако специалист считает, что поставки дальнобойных ракет Украине не окажут серьезного влияния на ситуацию на фронте.