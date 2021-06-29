Часть пражского парка оставили посольству России

Часть территории пражского парка «Стромовка» не будет передана властям Чехии, а останется в пользовании посольства России. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на МИД республики.

Власти Праги не могут получить часть этого парка, поскольку здания на его территории были выкуплены Россией. Чехословакия в 1972 году передала эти земли для постоянного использования советскому посольству. Решение принималось в правительстве страны, отмечают журналисты.

Ранее власти Праги обратились к правительству. Они хотели вернуть часть территории парка.

В феврале 2020 года горсовет Праги утвердил новое название для площади Под каштанами, где расположено посольство России в Чехии. Было решено переименовать её в честь убитого в России политика Бориса Немцова. Чиновники назвали это актом солидарности с российской оппозицией. С инициативой выступил глава Праги Зденек Гржибы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает мотивацию властей Праги абсолютно абсурдной и не поддающейся логическому объяснению.