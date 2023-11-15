В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности Глава МИД Чехии Липавский: кабмин одобрил заморозку российской госсобственности

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Ян Липавский

Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране, сообщил в Twitter (Х) глава МИД страны Ян Липавский. Правительство Чехии одобрило внесение ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список.

Сегодня (15 ноября. — NEWS.ru) по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии, — говорится в сообщении политика.

Чехия потребует от России плату за аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями в Праге, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно. Речь идет о 59 земельных участках общей площадью более 49 тысяч квадратных метров. Прага утверждает, что посольство РФ не использует размещенные на них постройки в дипломатических целях.

17 мая стало известно о том, что правительство Чехии отменило указы времен СССР, предоставлявшие посольству России право на бесплатное пользование землей в Праге и в других городах республики. Согласно заявлениям чешских властей, на протяжении всего времени Москва могла пользоваться значительными участками земли в Чехии, извлекая из этого прибыль и таким образом поддерживая специальную военную операцию на Украине.