В Чехии оценили возможную интеграцию Украины в Евросоюз Глава МИД Чехии Липавский: интеграция Украины в ЕС не будет безболезненной

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Интеграция Украины в ЕС не будет безболезненной, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью агентству РБК-Украина. Однако он заявил, что Прага поддержит Киев. Кроме того, он высказался за продолжение военной помощи Запада ВСУ.

Это не будет безболезненно. Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке. Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь политическую волю, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что в целом воля есть, — сказал Липавский.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, который 1 декабря одержал победу на парламентских выборах, могут нарушить планы Украины по вступлению в Евросоюз, а также воспрепятствовать финансированию этой страны. Отмечалось, что Киев должен был получить материальную помощь и перспективу вступления в Евросоюз, однако ввиду позиции двух политиков эти вопросы стали «шаткими».

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее выразила мнение, что вступление Киева в Евросоюз уже является реальностью, а о вступлении в НАТО этого сказать еще нельзя. При этом она подчеркнула, что в Североатлантическом альянсе уже думают над тем, какой вклад Киев может внести в коллективную безопасность Блока.