В Чехии объявили в розыск россиянина, которого называют генералом ГРУ Seznamzpravy.cz: в Чехии объявили в розыск россиянина Аверьянова

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В Чехии объявили в розыск россиянина Андрея Аверьянова, сообщил портал seznamzpravy.cz. По утверждению источника издания в полиции, мужчина якобы является генералом Главного управления Генштаба ВС РФ.

По версии чешских силовиков, Аверьянов в 2014 году руководил организацией взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Запись о розыске россиянина опубликована в полицейской базе данных.

Ранее начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии Иржи Мазанек заявил, что полиция отложила уголовное дело о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, которые унесли жизни двух граждан республики. Ущерб от взрывов, которые произошли 16 октября 2014 года и 3 декабря 2014 года, в материальном отношении составил порядка $47 млн.

Чешские власти возложили ответственность на военную разведку России. В ведомстве утверждают, что такая операция была осуществлена с целью «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в области, где проводила свои операции российская армия». По мнению полиции, те, кто организовал взрывы во Врбетице, на краткое время прибыли в Чехию из России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году полностью сфабрикованы, это подтверждают итоги проведенного расследования. По ее словам, обвинения были выдвинуты по политическому заказу США и Великобритании.