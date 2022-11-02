В Чехии объяснили процветание страны помощью России Профессор Келлер: процветание Чехии обеспечивали дешевая энергия и сырье из России

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Прага, Чехия

Профессор, бывший депутат Европарламента Ян Келлер заявил, что Чехия летит «в глубокую экономическую и социальную пропасть». Кризис показал, что процветание страны было возможным благодаря России, которая поставляла дешевую энергию и доступное сырье, отметил он в статье для Časopis argument.

Главной предпосылкой к процветанию была дешевая энергия, доступное сырье и выгодные коммерческие отношения, — считает профессор.

Он добавил, что все это пропало с обострением конфликта на Украине и последовавшими за этим антироссийскими санкциями.

Келлер указал на то, что сейчас в Чехии энергия сжирает большую долю семейных бюджетов, а из-за ее высокой стоимости множество компаний балансируют на грани банкротства.

Ранее стало известно, что 28 октября несколько тысяч человек в Праге приняли участие в протестах из-за политики правительства Чехии по поставкам российского газа. Протестующие требовали отставки кабмина и немедленного проведения переговоров с Россией. Также люди призывали к проведению досрочных выборов.